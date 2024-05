La première édition du Festival « ComediaBlanca », premier Festival International du Rire de Casablanca, s’est achevée samedi soir à la Cathédrale du Sacré-Cœur, marquant deux soirées inoubliables de rires, de partage et de convivialité. Organisé par l’agence Tendansia, dont les fondateurs sont Saad Lahjouji et Myriam Bouayad, cet événement a rassemblé les amateurs d’humour pour célébrer la diversité et le talent des humoristes marocains et internationaux.

Une ouverture en apothéose

Dès l’ouverture vendredi soir, la Cathédrale du Sacré-Cœur s’est transformée en un véritable sanctuaire de joie. Les spectateurs, composés de familles, amis et passionnés, ont été accueillis par une ambiance électrique et une énergie contagieuse. Les rires ont résonné entre les murs historiques de la cathédrale, créant une atmosphère festive et chaleureuse.

La première soirée a mis en vedette des humoristes de renom tels que Mohammed Bassou, Rachid Rafik, Oussama Ramzi, ainsi que les duos Driss et Mehdi, Zouhair Zair, Ayoub Idri, et Wahiba Bouya. Chacun a brillamment réussi à captiver et faire rire aux éclats le public, transformant la cathédrale en un lieu de communion et de plaisir partagé.

Une seconde soirée mémorable

La seconde soirée n’a pas été en reste, avec des performances exceptionnelles d’Elena Nagapetyan, qui a apporté une touche internationale avec son style unique. Asmaa El Arabi a fait rire aux éclats avec son humour ancré dans le quotidien marocain, tandis que Redouane Harjane a charmé le public avec son mélange de stand-up et de musique. Ilyes Djadel et Mimo Lazrak ont clôturé la série de performances humoristiques avec une énergie débordante et des anecdotes hilarantes.

Le point culminant de la soirée a été la performance émouvante du chanteur d’opéra Naestro, dont la voix puissante et l’interprétation magistrale ont marqué une fin en apothéose pour cette seconde soirée. Découvert en prison où il a développé sa passion pour l’opéra, Naestro est devenu célèbre avec sa reprise de « Bella Ciao » et est aujourd’hui une étoile montante de la scène internationale.

ComediaBlanca talents : un tremplin pour les jeunes talents

Le Festival ComediaBlanca a également été le théâtre d’un concours de jeunes talents, initié trois semaines avant l’événement au théâtre Zafzaf. Avec un premier casting où quatre jeunes talents prometteurs ont été sélectionnés, les deux meilleurs de chaque catégorie, francophone et arabophone, ont eu l’honneur de monter sur scène lors des deux soirées du festival.

Hamza Elasmar a brillé sur la scène arabophone, tandis que Siham Fakhite a captivé le public sur la scène francophone. Cette initiative vise à mettre en lumière les jeunes talents émergents et à leur offrir une plateforme pour exprimer leur créativité et leur humour. L’objectif à présent est de continuer à soutenir et à promouvoir ces jeunes talents en leur réservant de nombreuses surprises après le festival, afin de les accompagner dans leur ascension artistique et de les aider à briller davantage sur la scène humoristique.

Une expérience festive complète

Outre les performances humoristiques, ComediaBlanca a offert une expérience complète grâce à son village du festival. Les festivaliers ont pu se détendre et profiter de diverses attractions, des food trucks offrant une variété culinaire, à un espace de jeux vintage pour une touche de nostalgie. Une zone chill permettait aux visiteurs de se relaxer, tandis que des expositions enrichissaient cette expérience festive.

Un metteur en scène visionnaire

Le succès de cet événement a été en grande partie dû à la contribution et à la vision d’Amir Rouani, le metteur en scène chargé de toute la mise en scène du show et du village. Grâce à son travail innovant et jamais vu auparavant, Amir Rouani a su créer une ambiance unique et immersive qui a enchanté les festivaliers. Chaque détail, de l’éclairage aux décors, a été soigneusement pensé pour offrir une expérience inoubliable et magique.