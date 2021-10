Le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022 est fondé sur des hypothèses « objectives » et « réalistes », a indiqué, vendredi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui.

Ces hypothèses relatives au taux de croissance, à la récolte céréalière et au prix du gaz butane, tiennent compte du contexte international et des dernières prévisions des institutions internationales tels que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les agences de notation portant sur la croissance économique en 2022, a précisé Mme Fettah Alaoui qui répondait aux questions des groupes et groupements parlementaires lors de la discussion générale du PLF 2022 à la Chambre des Conseillers.

La ministre a également expliqué que, en cas d’une hausse exorbitante des cours du gaz butane sur le marché mondial, le gouvernement peut faire appel aux produits financiers dérivés pour se couvrir contre les risques liés aux fluctuations des prix.