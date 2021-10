Pour mieux accompagner l’élan économique que connaît la région de l’Oriental, la Banque Populaire d’Oujda s’est dotée d’un nouveau siège situé dans la zone de la nouvelle gare ferroviaire. Il s’agit du premier édifice de cette envergure qu’accueille ce quartier désigné comme le nouveau poumon économique de la ville.

Dans le même élan, la Banque a procédé à la signature de 3 conventions visant à stimuler l’esprit d’entrepreneuriat et la création d’emplois dans la région.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par Mohamed Karim MOUNIR, en présence du Wali et du Président de la Région de l’Oriental, de Mohamed MAHROUS, Président du Directoire de la BP Oujda, ainsi que des responsables de la Banque et de plusieurs clients et partenaires.

Véritable joyau architectural, ce bâtiment moderne de 13 étages s’inscrit dans l’engagement du groupe BCP de soutenir le développement économique et social de la région. Dans ce contexte, la Banque a récemment relocalisé une partie de ses activités de back office à Oujda, créant ainsi une cinquantaine d’emplois directs supplémentaires, avec l’objectif d’atteindre 120 emplois dans un avenir proche.

“ S’appuyant sur ses valeurs de proximité et de citoyenneté, la Banque Populaire a toujours eu pour mission d’accompagner le développement économique de l’ensemble des régions du Maroc. Nous croyons en les potentialités des régions, et particulièrement celles de la région de l’Oriental. Nous restons convaincus que cette région retrouvera toute sa dynamique et, pour cela, nous sommes présents pour l’accompagner à travers des mesures adaptées et innovantes ”, a déclaré Mohamed Karim Mounir, Président du groupe BCP, lors de cette cérémonie.

Dans la continuité de cette inauguration, la Banque a procédé à la signature de 3 accords avec la Région et la Wilaya de l’Oriental, visant à contribuer à la dynamique de création des emplois de de promotion de l’entreprenariat.

A travers un premier mémorandum d’entente, la Région de l’Oriental et la BCP œuvreront pour installer un incubateur de start-ups ainsi qu’un espace dédié à l’accompagnement des coopératives et des entreprises en création au sein de l’ancien siège de la Banque Populaire d’Oujda.

Les deux autres conventions visent, d’une part, la gestion d’une nouvelle plateforme de valorisation des produits du terroir et, d’autre part, l’accompagnement du tissu des coopératives et des petites entreprises de la région.

Ces actions illustrent parfaitement l’ADN mutualiste et citoyen du groupe BCP et viennent conforter son positionnement en tant qu’acteur économique et social engagé pour le développement de toutes les régions du Maroc.