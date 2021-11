La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a présenté, ce lundi à la Commission des finances, de la planification et du développement économique à la Chambre des Conseillers, le projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022, après son adoption, samedi dernier, par la Chambre des Représentants. Lors de sa présentation, Mme Fettah Alaoui a mis en avant les principales mesures du PLF-2022 et les amendements acceptés à la Chambre des Représentants. Pour rappel, le PLF-2022 a été adopté, samedi dernier, par la Chambre des Représentants, avec 206 voix « pour », 67 « contre » et aucune abstention.