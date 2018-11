Infomédiaire Maroc – Casablanca accueille, du 6 au 8 décembre 2018, pour la deuxième fois consécutive, le plus grand salon commercial chinois et plateforme d’échanges B2B chinoise : ‘‘China Trade Week’’ (CTW) Maroc.

Organisé par le groupe chinois MIE Events et bénéficiant du soutien institutionnel des autorités chinoises, ce rendez-vous d’affaires sino-marocain s’inscrit dans la nouvelle tracée réhabilitant la ‘‘route de la soie’’, baptisée ‘‘Belt and Road Initiative’’ et visant à renforcer les relations commerciales entre la Chine et le Maroc. Avec plus de 200 exposants, CTW Maroc présentera des produits chinois de haute qualité provenant de différentes industries.

Rédaction Infomédiaire