Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, a participé à la tête d’une importante délégation marocaine au ‘‘Forum maroco-britannique sur le commerce et l’investissement’’ qui s’est tenu hier à Londres.

Ce forum, organisé à l’initiative de l’Ambassade du Maroc avec le concours de l’Agence britannique DMA pour débattre des moyens susceptibles d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique entre les 2 pays après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, s’est déroulé en une séance plénière et des rencontres BtoB.

A noter que la délégation marocaine se composait notamment de Mounia Boucetta, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Othman El Ferdaous, Secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement, Amina Benkhadra, DG de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), Abdeslam Aboudrar, Ambassadeur du Maroc en Grande-Bretagne, et de hauts responsables du Département du Tourisme, de la CGEM et de MASEN.

Rédaction Infomédiaire