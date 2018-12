Infomédiaire Maroc – La présidente de la Chambre des députés de la République du Rwanda, Donatille Mukabalisa, a indiqué, ce mercredi à Rabat, que son pays souhaite bénéficier de l’expérience marocaine dans les domaines du commerce, de l’industrie et de l’investissement.

Mukabalisa a mis en exergue, dans une déclaration à l’issue de ses entretiens avec la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, les avancées réalisées par le Maroc dans différents secteurs, notamment ceux du commerce, de l’industrie et de l’investissement, faisant part de son souhait de bénéficier de l’expérience cumulée par le Royaume dans lesdits domaines. Ces entretiens ont été aussi l’occasion d’explorer les moyens de développer la coopération entre le Maroc et le Rwanda dans différents domaines, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME), a-t-elle fait savoir.

Dans une déclaration similaire, Derham a relevé que les relations maroco-rwandaises ont connu une dynamique importante après la visite officielle du président rwandais Paul Kagame, les 20 et 21 juin 2016 au Maroc et celle du Roi Mohammed VI au Rwanda, du 18 au 23 octobre 2016.

Derham a souligné, dans le même cadre, l’intérêt particulier que le Maroc accorde, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, au renforcement de la coopération Sud-Sud avec les pays africains frères et à l’accompagnement de leur développement.