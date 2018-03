Infomédiaire Maroc – Des conventions relatives aux plans de développement des Chambres de commerce, d’industrie et de services (CCIS), ainsi que de leur Fédération ont été signées, ce lundi à Rabat, avec pour but d’opérer une transformation globale et intégrée de ces entités.

Signées par le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Boussaid, et le représentant de chacune des 12 chambres professionnelles, ces conventions interviennent en application de la Convention Cadre, signée entre le Gouvernement et la Fédération des CCIS, le 2 avril 2014, sous la présidence du Roi Mohammed VI.

L’objectif de ces conventions est l’instauration d’un modèle de gouvernance transparent et efficace, l’implémentation de prestations orientées clients et génératrices de revenus, la mise en place d’une organisation efficace et le repositionnement de la Fédération.

En vertu de ce partenariat, une enveloppe de plus de 452 millions de dirhams sera mobilisée au profit de la transformation globale et intégrée des Chambres de commerce, d’industrie et de services.

