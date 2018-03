Infomédiaire Maroc – La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a procédé, hier à Casablanca, à la signature de 2 conventions de partenariat pour le développement d’une économie climatique visant à renforcer les capacités nationales du secteur privé marocain en matière de lutte contre le changement climatique.

Ces conventions ont été signées, en marge d’une rencontre initiée par la CGEM sur la « Nouvelle économie climatique », par la présidente de la Confédération, Meriem Bensalah-Chaqroun et la Secrétaire d’État chargée du Développement Durable, et Présidente du Centre de Compétences en Changement Climatique du Maroc (4C Maroc), Nezha El Ouafi, d’une part, et par Bensalah-Chaqroun et Obaid Amrane, secrétaire permanent du Cluster solaire et membre de Direction de MASEN, d’autre part.

La première convention a pour objet de déterminer les modalités d’accompagnement par le 4C Maroc, avec l’appui du projet 4C/GIZ, de la CGEM dans la mise en œuvre du plan d’action de son « Initiative Entreprises Climat Maroc » (IECM) pour l’année 2018.

Avec l’appui du projet 4C/GIZ, le 4C MAROC s’engage notamment à favoriser le déploiement au niveau régional de la Dynamique Climatique du secteur privé, et participer à la réussite du déploiement régional de la Dynamique Climatique du secteur privé initiée en 2016, à travers l’IECM, au niveau de 6 régions du Royaume.

Le 4C MAROC prendrait également en charge les aspects logistiques liés à l’organisation des journées régionales « Entreprises et Changement Climatique », prévues selon un calendrier défini dans le plan d’action 2018.

L’accord prévoit également de mettre en place, avec l’appui de la CGEM, d’une Plateforme Public/Privé, dédiée au Changement Climatique(CC), dont l’objectif serait d’assurer une participation anticipée, planifiée et réussie du secteur privé dans la tenue des engagements pris par le Royaume dans l’Accord de Paris. Il s’agit, en 2018, de concevoir cette plateforme et de permettre une participation effective du secteur privé

La CGEM s’est engagé, quant à elle, sur les aspects de déploiement au niveau régional de la Dynamique Climatique du secteur privé et de la mise en place de la Plateforme Public/Privé Changement Climatique (CC).

Les deux parties sont tombées d’accord pour créer un comité de suivi paritaire pour assurer le suivi de la mise en œuvre de cette convention qui entre en vigueur à la date de sa signature par les parties concernées et a une durée d’une année.

La deuxième convention a pour objet de concrétiser la volonté de collaboration exprimée par la CGEM et e cluster solaire pour le développement d’une économie climatique autour des énergies renouvelables.

Les axes de partenariat qui seront développés entre la CGEM et le Cluster Solaire sont le développement de marchés autour des applicatifs des énergies renouvelables, le renforcement de capacités, l’ Organisation d’évènements/séminaires et workshops et l’ entrepreneuriat dans le green.

Rédaction Infomédiaire