C’est ce samedi 21 septembre que le concept store “Mlle à Marrakech” ouvre les portes de son showroom marocain, au cœur du prestigieux marché de la rue de Lévis, troisième plus gros marché de la capitale française.

Lancé par deux spécialistes de la communication et de la grande distribution, Mouna Berrada et Ghislain Seux, et inspiré de la philosophie de la slow economy, le showroom étoffera l’offre épicerie, produits frais, beauté et déco au sein de la capitale française tout en favorisant la mise en avant de la “Marque Maroc”.

Tous les produits exposés et proposés à la vente seront en effet d’origine marocaine. Ils trouverons leur place dans un showroom réservé exclusivement aux marques nationales prêtes à l’export.

Ouvert 7 jours sur 7 pour répondre à l’effervescence de ce marché historique, Mlle à Marrakech dispose d’une offre traiteur à emporter, pâtisserie, vin et épicerie fine, en plus d’un espace dédié aux arts de la table, aux cosmétiques et à l’artisanat marocain