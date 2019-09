La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a appelé, dans un communiqué, l’ensemble des commerçants et des prestataires de services à veiller au respect des prix des produits réglementés et à les afficher, afin d’informer les consommateurs et garantir la transparence des opérations commerciales, tout en veillant à respecter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires des commerces et des produits.

Par ailleurs, la chambre de commerce de la région a également incité les commerçants et les professionnels à afficher la liste des prix des produits et des services, et ce en application de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, dans le but d’instaurer une concurrence loyale.

La Chambre a aussi appelé ces commerçants à suivre l’évolution du commerce, qui fait actuellement de l’affichage des prix un bon moyen pour attirer davantage de clients.