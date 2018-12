Infomédiaire Maroc – Construit sur une surface de 24 700 M², le centre commercial Kenitra Center est un projet de grande envergure situé en plein cœur de la ville. Il répond à un besoin grandissant dans la région qui présente d’importantes perspectives de développement et ambitionne de créer plus de 1 000 emplois directs et indirects.

Le Kenitra Center, qui ouvrira ses portes au printemps prochain, abrite plus de 380 magasins pour le shopping et dispose également d’un food-court doté de 8 restaurants, snacks et 4 cafés, ainsi qu’un espace dédié aux enfants avec une salle de jeux et une garderie pour les tout-petits. Les boutiques seront installées autour d’un espace chaleureux et convivial avec un grand nombre d’animations.

Construit sur deux étages avec un rez-de-chaussée et un parking de plus de 380 places, le Kenitra Center jouit d’un grand dynamisme démographique et touristique surtout depuis le lancement de la LGV Al Bouraq. Proche de la gare, le centre commercial est très facile d’accès grâce aux différents modes de transport qui l’entourent.

La capitale du Gharb abritant une population de jeunes cadres tout au long de l’année, ainsi qu’une forte concentration de vacanciers MRE, pourra profiter de ce tout nouveau mall qui s’est doté d’une architecture sobre et épurée alliant tradition et modernité tout en offrant une connexion très haut débit sur l’ensemble du site.

Rédaction Infomédiaire