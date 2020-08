La commune d’Al Hoceima a obtenu une subvention d’environ 1.123.000 dirhams, fondée sur le rendement et la performance, et attribuée dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc. Selon la commune, l’obtention de cette subvention a été possible grâce à l’atteinte des conditions minimales obligatoires relatives au respect d’un ensemble de dispositions juridiques et organisationnelles, considérées comme conditions principales et non négociables pour bénéficier de cette subvention financière.

Cette performance est le fruit des efforts consentis par l’ensemble des composantes de la commune, notamment les élus et les fonctionnaires, et ce afin d’améliorer la qualité des services fournis aux citoyens, a précisé la commune. Et d’ajouter que cette subvention constitue une motivation pour fournir davantage d’efforts au service de la ville et ses habitants en vue d’améliorer les autres indicateurs dans les années prochaines.

Il est à noter que le Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc est un projet prévu pour une période de 5 ans (2019-2023) et mené en partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Banque mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD). Il a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d’améliorer les services aux citoyens et aux entreprises. Il cible 103 communes représentant plus de 85% de la population urbaine du pays et près de 55% de sa population totale.