La commune d’Agadir a obtenu récemment une subvention d’excellence dans le cadre du “Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes”, lancé par le ministère de l’Intérieur, en récompense aux efforts de toutes ses composantes et à sa performance au niveau de la gestion administrative, financière et juridique.

La commune d’Agadir s’est vue attribuer cette subvention d’excellence de 4,75 millions de dirhams (MDH), dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc, un projet mené en partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la Banque Mondiale et l’Agence Française de Développement (AFD).

Dans une déclaration, le premier vice-président du Conseil communal d’Agadir, Mohamed Bakiri a souligné que cette distinction, fondée sur le rendement et la performance, vient en reconnaissance des efforts consentis par toutes les composantes de la commune, dont les élus et les fonctionnaires.

Bakiri a également indiqué que le Conseil communal d’Agadir “a opté pour la bonne gouvernance et a mis en oeuvre l’approche participative en tant qu’axe stratégique du programme d’action de la commune, en plus d’autres mesures et initiatives visant à renforcer la transparence”, citant à cet égard l’implication des différents acteurs de la ville, en vue d’améliorer la performance de la commune et les services fournis aux citoyens.

Ce soutien financier a été obtenu par la commune après avoir rempli plusieurs conditions relatives au respect d’un ensemble de dispositions juridiques et organisationnelles, portant notamment sur l’évaluation annuelle de la mise en œuvre du plan d’action de la commune, l’actualisation de la programmation étalée sur 03 ans, la diffusion du programme prévisionnel des appels d’offres et l’activation de l’instance d’égalité des chances et approche genre, ainsi que la tenue de réunions régulières pour ses membres.

Prévu pour une période de 5 ans (2019- 2023), ce programme a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d’améliorer les services aux citoyens et aux entreprises.

Il cible 103 communes représentant plus de 85% de la population urbaine du pays et près de 55% de sa population totale.

Ce programme permettra d’accroître la résilience des territoires, de renforcer leur capacité à soutenir la relance économique et le développement local, et de garantir la continuité et l’amélioration de la qualité des services publics locaux.