Infomediaire Maroc – Wafacash, filiale du groupe AttijariWafa bank spécialisée dans les services financiers a annoncé le lancement de JIBI, un compte de paiement mobile pour les particuliers et les commerçants.

Wafacash devient le premier établissement de paiement au Maroc à commercialiser une telle offre, qui s’inscrit dans la stratégie de developpement de la compagnie en faveur de l’innovation digitale et de la qualité de service.

Conçue pour faciliter la vie des Marocains, JIBI propose une multitude de services pratiques qui simplifient leur quotidien et accompagnent les individus dans la nouvelle ère digitale, le tout de manière fiable et 100% sécurisée.

Pour les particuliers, l’application permet d’ouvrir un compte de paiement, de l’alimenter, de payer chez un commerçant, d’envoyer de l’argent vers un mobile ou une agence, de recevoir de l’argent, de payer en ligne, de consulter en temps réel l’historique de ses orpérations, de géolocaliser toutes les agences offrant le service et enfin de simuler des frais de transfert

Wafacash a également pensé au commerçants en proposant JIBI PRO, une version de compte qui leur est entièrement destinée. Celle-ci offre la possibilité d’ouvrir un compte de paiement commerçant, d’accepter le paiement par un client, d’envoyer de l’argent vers un compte bancaire, de l’alimenter, de régler un autre commerçant, de recharger un mobile, de payer une facture, ou encore de consulter l’historique de ses opération et bien sûr de géolocaliser des agences

JIBI PRO existe aussi pour les agents détaillants, qui peuvent effectuer toutes les opérations offertes au commerçant et en plus leur offrir la possibilité d’ouvrir des comptes de paiement, d’accepter des dépôts sur des comptes de paiement et de permettre des retraits sur lesdits comptes de paiement.

« Avec JIBI, Wafacash poursuit sa mission historique pour des services à haute valeur technologique qui améliorent la vie des Marocains. JIBI notre compte de paiement nous permet de maintenir notre rôle de « disrupteur » sur la place nationale et de faciliter l’accès aux services financiers de base à la plus large frange de la population. Tout cela en phase avec les objectifs nationaux pour la lutte contre l’informel, l’amélioration de l’inclusion financière et le développement économique et social de notre pays » a déclaré Khamlich Samira, PDG de Wafacash.

