Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de l’African Cristal 2018, qui s’est tenu récemment à Marrakech, KLEM a récolté une belle moisson de prix, faisant de l’agence présidée par Hamid Kadiri la meilleure de l’année pour le Maroc et la 2ème du continent.

Elle a ainsi remporté 4 Gold, 10 Silver et 5 Bronze.

Il s’agit de 3 Gold best film et 3 Silver film pour Maroc 2026, 1 Gold best African Press et 3 Silver Outdoor pour BMW, 4 Silver Film et 1 Bronze Film pour l’ONDE et l’UNFM, 3 Bronze African Film pour Orange et enfin 1 Bronze African Film pour Lesieur.

Rédaction Infomédiaire