Une équipe composée de trois étudiants de l’Université Al Akhawayn à Ifrane, à savoir Anass Choukri, Nabil Boudra et Bilal Elbouardi, s’est classée première au Maroc au concours de programmation « IEEEXtreme ».

Organisé le 22 octobre dernier par « Institute of Electrical and Electronics Engineers », « IEEEXtreme » est un défi mondial qui se tient virtuellement et simultanément dans le monde entier, indique un communiqué de l’Université Al Akhawayn, précisant qu’il s’agit d’une compétition entre des équipes représentant des universités des 4 coins du monde, composées de membres étudiants de l’IEEE.

Ces équipes, qui sont conseillées et surveillées par un membre de l’IEEE, et souvent soutenues par une branche étudiante de l’IEEE, s’affrontent pendant 24 heures pour résoudre un ensemble de problèmes de programmation.

« En tant que membre senior de l’IEEE et présidente du groupe IEEE Women in Engineering Affinity, je suis particulièrement fière de cette réalisation qui démontre concrètement la qualité de nos étudiants et de notre formation en génie informatique », a déclaré Dr. Houda Chakiri, professeur de génie informatique à l’École des sciences et de l’ingénierie de l’Université Al Akhawayn à Ifrane.

L’Université Al Akhawayn adopte le système nord-américain des arts libéraux, adapté aux exigences du 21ème siècle et aux attentes de la génération Z, ajoute le communiqué, faisant remarquer que de plus, l’Université Al Akhawayn est la seule université marocaine non américaine accréditée en Afrique par l’agence d’accréditation internationale « NECHE ».

Dans le cadre de son programme 2020-2025, L’Université Al Akawayn s’est fixé l’ambition d’accompagner les jeunes qui souhaitent se démarquer en leur permettant de mieux exploiter la technologie et de promouvoir l’intelligence sociale au service de leur communauté et de leur pays.

À noter que « Institute of Electrical and Electronics Engineers » est la plus grande organisation professionnelle technique au monde, comptant plus de 400.000 membres, partageant tous l’ambition de contribuer à l’avancement de la technologie au profit de l’humanité. L’IEEE et ses membres sont aujourd’hui une communauté mondiale grâce à leurs publications, leurs conférences, les normes technologiques établies et les activités professionnelles et éducatives.