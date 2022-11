Un accord stratégique a été signé en marge de la 27ème Conférence des Parties à l’Accord des Nations Unies sur le Climat (COP27) à Charm El Cheikh (6-18 novembre), entre deux entreprises marocaine et israélienne pour produire de l’hydrogène vert dans le Royaume.

Dans un communiqué, la société marocaine GAIA Energy a indiqué qu’un accord a été signé avec la société israélienne H2PRO pour le transfert, l’intégration et l’implémentation des électrolyseurs les plus performants au monde, afin de produire massivement de l’Hydrogène vert sur le territoire du Royaume.

Elle a ajouté que cette entente est significative pour la coopération régionale, les relations Maroc-Israël et le positionnement du Royaume du Maroc en tant que hub d’hydrogène vert.

Les deux sociétés ont dévoilé, mardi, les plans de leur nouveau partenariat en marge de la Conférence des Nations Unies sur le climat, en présence du ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, la ministre israélienne de la Protection de l’Environnement, Tamar Zandberg, et du Directeur Égypte et Maghreb au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Ben Dor, poursuit la même source.

Elle a précisé que les représentants du ministère de la Transition énergétique et du développement durable du Royaume du Maroc étaient également présents pour cette signature, à savoir le Chef de division du Changement climatique et de l’économie verte, Rachid Tahiri, et le Chef d’unité de l’Économie verte au sein du ministère, Kelthoum Belhaj.

L’objet de cette collaboration entre GAIA ENERGY et H2PRO consiste en la mise en œuvre d’un projet pilote sur le territoire marocain pour produire une large capacité d’hydrogène et d’ammoniac vert, en utilisant la technologie des électrolyseurs de H2PRO, commençant avec une capacité de 10-20 mégawatts.

Il s’agit également de travailler sur le développement du système H2PRO sur l’échelle de plusieurs gigawatts sur certains projets développés par Gaia Energy, ainsi que de travailler sur l’implantation d’une Giga factory d’électrolyseurs au Maroc, afin de produire la technologie localement et transférer le savoir-faire vers le Maroc, permettant d’intégrer à 100% la production localement.

Selon le communiqué, cette annonce intervient au milieu du rassemblement le plus médiatisé sur l’action climatique : la Conférence annuelle des Parties des Nations Unies (COP27), où le thème de l’hydrogène vert et son rôle essentiel dans la transition vers le net zéro figurent en bonne place dans les négociations officielles et les événements parallèles.