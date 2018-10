Infomediaire Maroc – La 3ème édition de la Conférence bisannuelle du Forum Africain de la Concurrence aura lieu les 11 et 12 octobre courant à Marrakech. Organisée par le Conseil de la Concurrence, cette rencontre, qui sera marquée par la présentation des rapports du Forum africain de la Concurrence, sera dédiée à discuter les questions liées à l’efficience des autorités de la concurrence.

Elle connaîtra la participation de plus de 30 personnes issus de plus de 10 pays, des membres des organisations africaines et la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (UNECA), ainsi que la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (The United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD)), outre des experts marocains dans le domaine de la loi de la concurrence.

Lors de cet événement, les participants discuteront plusieurs thèmes ayant trait, notamment aux « Nouvelles approches de l’application du droit de la concurrence: expériences des pays de l’Asie et de l’Amérique Latine », « Procédures des études de marché » et « Plaidoyer de la concurrence et efficience des autorités de la concurrence ».

Rédaction Infomediaire.