Le WEF vient de dévoiler sa sélection 2019 des Young Global Leaders. Lisa Ivers, directrice du BCG à Casablanca, en fait partie.

Chaque année, cette prestigieuse nomination distingue une centaine de jeunes leaders du monde entier, tous âgés de moins de 40 ans.

Identifiés et choisis sur la base de leur parcours professionnel et de leur contribution à la société, ils constituent un forum international d’une grande diversité qui agit à la promotion de projets innovants dans le domaine économique, social et environnemental. Lisa est installée au Maroc depuis 10 ans et a pris en 2018 la direction du bureau de Casablanca du BCG.

Avec cette nomination, elle rejoint une communauté de 1300 décideurs et influenceurs mondiaux qui compte dans son réseau des personnalités aussi prestigieuses qu’Emmanuel Macron, Marc Zuckerberg, Jack Ma, Amal Clooney ou Charlize Theron.

Cette nomination est aussi une reconnaissance du dynamisme du bureau Marocain du BCG, qui a récemment élu plusieurs nouveaux Associés.

IM