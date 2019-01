Infomediaire Maroc – Soixante-seize ans après sa tenue à Casablanca, la Conférence d’Anfa, une étape décisive dans l’histoire de la deuxième Guerre mondiale, conserve toujours son importance en tant qu’événement et tournant majeur dans la dynamisation du rôle du royaume en faveur de la paix et la conception d’un nouvel ordre mondial.

Lors de cette conférence (14 au 24 janvier 1943 à l’hôtel Anfa à Casablanca), qui a réuni le président Franklin Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill, le général De Gaulle et le libérateur de la Nation, feu SM Mohammed V, les protagonistes s’étaient assignés pour objectif de définir les actions politiques et militaires des alliés.

A cette occasion, feu SM Mohammed V avait saisi l’opportunité de la présences des leaders des Alliés pour soumettre la revendication de l’indépendance du Maroc et la proposition d’adhésion du royaume à la Charte atlantique, laquelle avait reçu le soutien du président américain, qui a qualifié de logique l’ambition du Maroc de reconquérir sa liberté.

Un an après, les nationalistes ont signé un manifeste réclamant l’indépendance du Maroc, en concertation avec feu SM Mohammed V.

Le document insistait en particulier sur l’intérêt accordé par feu SM Mohammed V au mouvement de réformes et à la mise en place d’un régime politique libéral basé sur la « Choura » et garantissant les droits et devoirs de toutes les composantes du peuple marocain.

Aux termes des accords conclus lors de cette rencontre, les Alliés décidèrent d’exiger la reddition sans condition des puissances de l’Axe, de poursuivre leur aide à l’Union soviétique et d’envahir la Sicile, puis l’Italie, dès la fin des combats en Tunisie.

Ainsi, la conférence d’Anfa, qui a eu un impact politique certain sur l’avenir du Maroc et sur ses relations extérieures, contribua également à hâter la fin des années douloureuses de la Seconde guerre mondiale.

A ce propos, l’universitaire Mohamed Maarouf Deffali, enseignant à la faculté de Ain Chock a estimé que le contexte général dans lequel s’est tenue la conférence d’Anfa est celui de la deuxième guerre mondiale à laquelle le Maroc prenait part.

Il a expliqué, dans une déclaration, que cette conférence figure parmi une dizaine d’autres événements qui se tenaient dans plusieurs pays pour débattre des méthodes à mettre en place pour mettre fin à la deuxième guerre mondiale, ajoutant que cet événement a constitué un pas qualitatif dans l’histoire du mouvement national, car c’est la première fois où la question de l’indépendance du Maroc ait été posée, en se basant sur les principes du traité de l’atlantique.

Immédiatement après la conférence ou feu SM Mohammed V a été accueilli en allié, ami et Sultan, il a été décidé de présenter le manifeste de l’indépendance, a souligné également M. Deffali.

Rappelons que les historiens américains Joseph Madison de l’AFRICOM et le sergent-chef Patrick Brown de l’Utah National Guard avaient souligné lors d’une rencontre organisée en novembre 2017, dans le cadre de la commémoration du 75è anniversaire de cet événement que le débarquement américain au Maroc, le 8 novembre 1942, constitue « le premier revers stratégique majeur » pour l’Allemagne nazie.

L’opération Torch est le nom de code donné à l’opération des Alliés dans les territoires marocains, qui a marqué un tournant sur le front occidental de la guerre, ont-ils rappelé.

L’ambassadeur de la Grande-Bretagne au Maroc, Thomas Reilly a souligné que cette conférence était une étape décisive dans l’histoire de la deuxième Guerre mondiale, durant laquelle le Maroc a assuré un rôle primordial.

S’exprimant lors d’une rencontre initiée à l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire de la Conférence d’Anfa par les ambassades des États-Unis et de la Grande-Bretagne au Maroc, sous le thème « La force des alliés: que représente la conférence de Casablanca aujourd’hui ? », Reilly a indiqué que les alliances et les coopérations internationales sont de nature à garantir aux pays du monde entier un avenir meilleur et initiera ainsi le processus de paix et de résolution des conflits internationaux.

