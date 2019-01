Infomediaire Afrique – Des officiels du gouvernement rwandais viennent d’achever une formation d’une semaine, organisée par le géant chinois du e-commerce, Alibaba Group, sur l’enjeu économique inhérent à « eWTP Africa », la version africaine de la plateforme mondiale d’e-commerce du géant chinois Alibaba à laquelle leur pays est connecté depuis octobre 2018.

Les responsables rwandais ont également été édifiés par les dirigeants du groupe chinois sur « l’impact transformateur du numérique sur l’économie, dans les domaines de la finance, la logistique et du commerce », rapporte lundi la presse locale.

« Cette formation sur la nouvelle économie vise non seulement à renforcer les capacités des décideurs politiques rwandais, mais également à les inciter à se faire les avocats de la transformation numérique du Rwanda », a expliqué Angel Zhao, responsable du commerce international chez Alibaba, cité par des médias locaux.

Cet atelier de formation, qui s’inscrit dans le cadre d’un accord signé entre le gouvernement rwandais et Alibaba Groupe, a été parqué la participation du directeur général du Conseil national de développement des exportations agricoles du Rwanda (NAEB) et des représentants du ministère du Commerce et de l’Industrie, du Conseil de l’enseignement supérieur, de l’Autorité de réglementation des services publics du Rwanda, de l’Autorité de la société de l’information du Rwanda, du Comité de développement du Rwanda, du Rwanda Energy Group et du ministère des TIC et de l’Innovation.

En devenant le premier pôle africain de la plateforme mondiale de commerce électronique d’Alibaba Group, le Rwanda s’est donné comme objectif de capitaliser sur le numérique, moteur de sa croissance future, pour promouvoir les produits et le savoir-faire local de ses entreprises, petites comme grandes, de ses artisans, agriculteurs et autres professionnels.

Le Rwanda et Alibaba avaient lancé, en octobre dernier, la première plateforme de commerce électronique mondial (eWTP) d’Afrique.

Le projet consiste notamment à aider les PME rwandaises à commercialiser leurs produits et à promouvoir le tourisme au Rwanda sur le marché chinois. La plateforme s’assigne pour objectif également de former de jeunes talents rwandais en économie numérique et en développement économique.

