La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a publié, lundi, le premier numéro de son bulletin sur la confiance numérique “Bulletin CNDP – Tiers de Confiance Numérique”, un outil de partage et d’information destiné à consolider l’ancrage de la culture de protection des données à caractère personnel dans l’environnement national.

Ce bulletin est dédié aux principes et informations liés à la protection des données à caractère personnel, au respect de la vie privée et à la confiance numérique, a assuré le Président de la Commission, M. Omar Seghrouchni, dans un mot d’introduction, notant que le Maroc a fait, sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI, des choix clairs qu’il appartient à chacun de travailler pour les décliner, avec calme et sérénité, selon son périmètre de responsabilité, dans la vie de tous les jours, loin des fake news et de tout pessimisme.

Il a de même affirmé que “la légitimité de la protection des données à caractère personnel est dans nos traditions, dans nos exigences sociétales et économiques. Elle est aussi dans nos engagements internationaux et dans notre contribution à l’universel et à ses standards”.

Cette nouvelle publication, qui vise à contribuer à la promotion d’une culture digitale à travers la promotion du civisme et d’une prise de conscience généralisée, aborde plusieurs sujets d’actualité, notamment “Au-delà de la disruption, maîtriser les organisations exponentielles”, “La protection des données personnelles au service du modèle marocain”, et “Wiqaytna : une opportunité pour le Maroc”.

Ce premier numéro comporte plusieurs rubriques. Il en est ainsi de la rubrique “De quoi parle-t-on ?”, qui permet de présenter quelques notions clés liées à la protection des données à caractère personnel définies notamment dans la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ou dans certains textes internationaux comme la Convention 108, la Convention de Malabo ou encore certaines réglementations retenues par des Etats tiers.

Il en est de même des rubriques “Quelques Chiffres”, “Les news”, “Les bonnes nouvelles / Les moins bonnes nouvelles”, “Les questions des citoyens”, “Les questions des responsables de traitement” et “L’anti confiance numérique”.