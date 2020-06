Un plan d’action intégré et participatif a été élaboré pour favoriser le positionnement du Maroc dans le monde de l’après Covid-19, a annoncé lundi la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

“Le ministère a élaboré un plan intégré et participatif visant à lutter contre les répercussions du nouveau coronavirus, à relancer le secteur et à favoriser le positionnement du Royaume dans le monde de l’après Covid-19, compte tenu de l’évolution des besoins et des attentes du consommateur et de la qualité de l’offre nationale”, a souligné Mme Fettah en réponse à une question centrale à la Chambre des représentants sur “l’impact de la pandémie du coronavirus sur les secteurs du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale”.

Ce plan, a-t-elle expliqué, est axé sur la préservation de l’emploi, des compétences et des capacités des professionnels du secteur, la promotion de son décollage, avec un accent particulier sur le tourisme interne dans une première phase et sur la mise en place d’une offre de qualité répondant aux besoins des touristes.

La ministre a dans ce sens expliqué que le tourisme interne fait partie des priorités de son département, en tant que locomotive stratégique pour redynamiser le créneau, à travers la révision de l’offre et son adaptation à la demande des touristes locaux, le lancement d’une campagne promotionnelle intense en vue de restaurer la confiance, sans oublier la promotion du produit local.

Ce plan d’action comprend, selon elle, d’autres mesures en cours de négociation portant sur les aspects financier, social et de gouvernance, notant que la restauration de la confiance des visiteurs et des investisseurs demeure au premier rang des priorités.

Par ailleurs, Fettah a indiqué que les indicateurs du secteur du tourisme ont connu un net recul dans les quatre premiers mois de l’année 2020, puisque le nombre de touristes a affiché une baisse de 45% par rapport à la même période de l’année dernière, alors que celui des nuitées a accusé une baisse d’environ 43%.

Côté recettes touristiques, elles ont diminué de 15% au cours des quatre premiers mois de l’année.

Pour ce qui est des mesures proactives de lutte contre la propagation du coronavirus, la ministre a mis en avant l’approche marocaine en la matière a été saluée par la communauté internationale en ce sens qu’elle privilégiait la sécurité des citoyens marocains et des étrangers, ajoutant que le Maroc a entrepris d’autres mesures importantes afin de lutter contre les répercussions socio-économiques de la pandémie.

“Le secteur a bénéficié des mesures prises par le Royaume, puisque près de 70% des employés du secteur inscrits à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont bénéficié d’indemnités mensuelles”, a-t-elle dit, ajoutant que les travailleurs du secteur informel et les entreprises œuvrant dans ce même secteur ont de leur côté tiré profit d’autres mesures d’appui.

Sur le plan législatif, le ministère est intervenu pour éviter les faillites d’entreprises touristiques et garantir les droits des consommateurs par le biais du projet de loi 30-20 édictant des dispositions particulières pour les contrats de voyage, les séjours touristiques et les contrats de transport aérien des passagers.

Dans le même contexte et pour renforcer les capacités des professionnels et les préparer à une reprise rapide de l’activité touristique qui nécessite d’améliorer la compétitivité, une plateforme numérique a été développée, en vue d’accompagner ceux-ci en proposant des formations digitales dans un certain nombre de domaines qui portent sur l’excellence par la qualité, l’innovation et la capacité commerciale.

Elle a en outre rappelé que son département s’est attelé à l’élaboration d’un manuel de santé et de sécurité pour la reprise de l’activité touristique, à la structuration du secteur et la généralisation progressive de la couverture sociale, en plus de la préparation d’un plan sectoriel.

Sur le registre de la promotion du tourisme, le ministère a initié une série de mesures en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), s’articulant autour de la relance du tourisme interne en se basant, d’une part, sur la mise en place d’une stratégie en direction du marché interne dans l’objectif de mieux rapprocher le produit touristique du citoyen.

Il s’agit d’autre part d’encourager les Marocains à voyager notamment en période estivale et pendant les week-ends, selon une approche associant les différentes régions.

A cet égard, l’ONMT a mis à la disposition des professionnels une plateforme interactive fournissant les données et les informations nécessaires sur le marché international, pour le suivi régulier de l’impact de l’épidémie dans le monde.

Pour ce qui est de la structuration du secteur et la généralisation progressive de la couverture sociale, Mme Fettah Alaoui a souligné que cette pandémie mondiale a montré à quel point il est nécessaire de structurer le secteur et de généraliser la couverture sociale. C’est la raison pour laquelle le ministère a placé ce chantier en tête de ses priorités, en ciblant d’abord les guides touristiques, dans la perspective de sa généralisation pour les autres catégories de professionnels, a-t-elle conclu.