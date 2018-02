Infomédiaire Maroc – Après Singapour en 2016 et Dubaï en 2017, le cabinet Accuracy, spécialisé dans le conseil en finance d’entreprise et opérant en Europe, Amérique du nord et en Asie, poursuit sa croissance internationale en ouvrant un bureau à Casablanca.

Ce dernier sera animé par Taoufik Lachheb, associé (43 ans Polytechnicien, chez Accuracy depuis 2013, spécialiste des grands projets) et par Aomar Elalamy, manager (Centralien, chez Accuracy depuis 2014, spécialiste des institutions financières et de la modélisation complexe).

Et selon Frédéric Duponchel, PDG du groupe Accuracy, ce bureau casablancais pourrait servir de hub continental puisque qu’il va ‘‘permettre de consolider nos relations avec les groupes marocains, de servir plus aisément nos clients et de traiter encore plus de dossiers tant en Afrique du Nord qu’en Afrique sub-saharienne, grâce au rôle de véritable hub de l’Afrique francophone que tient aujourd’hui la place marocaine’’.

Rédaction Infomédiaire