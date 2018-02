Infomédiaire Maroc – Mohamed Metalsi, doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de l’université Euromed de Fès et ancien directeur des Actions culturelles à l’Institut du Monde Arabe (IMA), a été décoré, à Paris, des insignes d’Officier dans l’ordre français des Arts et des Lettres.

La remise de cette distinction, attribuée par la ministre française de la culture, Françoise Nyssen, a eu lieu lors d’une cérémonie organisée au siège de l’ambassade du Maroc en France et à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités du monde culturel et académique.

En décernant cette décoration à Metalsi, Nyssen ‘‘a voulu marquer votre contribution et votre engagement au service de la culture’’ en France et dans le monde, a affirmé à cette occasion Chérif Khaznadar, Président de la Maison des Cultures du Monde et du Centre français du patrimoine culturel immatériel, en remettant cette distinction honorifique à cet intellectuel marocain.

Rédaction Infomédiaire