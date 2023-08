Le secteur des assurances, souvent considéré comme un pilier essentiel de la sécurité financière, a été récemment scruté à la loupe par le Conseil de la Concurrence. Dans son avis récent, l’organe a exposé une série de dysfonctionnements alarmants qui ébranlent l’efficacité et la concurrence de ce secteur vital.

Qualifié de libre, mais hautement réglementé, le secteur des assurances cache en réalité un éventail de problèmes préjudiciables aux consommateurs et aux entreprises. Les constats énoncés dans cet avis mettent en évidence la nécessité pressante de réformes radicales pour garantir un secteur des assurances équitable et transparent.

La complexité commence par les barrières à l’entrée, un obstacle majeur pour les nouveaux venus. Le Conseil souligne que ces barrières, à la fois élevées et verrouillées, restreignent considérablement l’accès au marché tant pour les entreprises d’assurances que pour les intermédiaires. Cette situation non seulement limite l’innovation, mais restreint également la diversité des acteurs sur le marché.

Un autre aspect nébuleux est le délai de traitement des agréments nécessaires à la pratique des opérations d’assurances. L’invisibilité et l’opacité qui l’entourent créent un climat d’incertitude pour les entreprises souhaitant opérer dans ce secteur, retardant potentiellement l’expansion de l’offre d’assurances.

La concentration excessive du marché, notamment dans certains produits d’assurance, constitue un autre dysfonctionnement majeur. Cette concentration limite la concurrence et peut entraîner une augmentation des prix pour les consommateurs, tout en restreignant les options disponibles.

Un autre point de friction concerne l’offre inadaptée à l’assurance inclusive, ce qui exclut certaines parties de la population. De plus, l’offre assurantielle manque d’innovation, ce qui peut résulter en une expérience client stagnante.

La relation contractuelle entre les consommateurs et les assureurs est également déséquilibrée, avec des contrats d’assurance complexes et un processus lourd de traitement des dossiers sinistres. Les consommateurs se retrouvent souvent dans une position vulnérable, sans les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

En réponse à ces préoccupations, le Conseil de la Concurrence propose une série de recommandations pour réformer le secteur des assurances. La nécessité d’une entrée et d’une sortie plus fluides des acteurs sur le marché est mise en avant, ainsi que la refonte du système d’agrément des intermédiaires pour favoriser une concurrence plus équitable.

Un appel pressant à améliorer la médiation en assurance est également lancé. Le manque de sensibilisation des consommateurs à l’existence et au rôle du médiateur, combiné à des ressources limitées, limite son efficacité. Une proposition clé est de confier la gestion de la médiation à l’autorité de régulation du secteur et de digitaliser le processus pour le rendre plus accessible.

La réglementation des comparateurs d’assurances est préconisée pour assurer leur impartialité et protéger les consommateurs contre des informations trompeuses.

L’avis du Conseil de la Concurrence met en lumière des défaillances substantielles dans le secteur des assurances, menaçant la concurrence, la transparence et l’équité. Les recommandations formulées visent à remodeler en profondeur ce secteur, afin de le rendre plus accessible, concurrentiel et centré sur les besoins des consommateurs. Alors que la réforme est en marche, il est crucial que toutes les parties prenantes s’unissent pour mettre en place un secteur des assurances véritablement fonctionnel, éthique et adapté aux besoins actuels.