L’Estonie, le Niger, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la Tunisie et le Vietnam ont pris leurs fonctions jeudi en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Les cinq pays ont un mandat de deux ans. Sur les cinq membres récemment élus, l’Estonie et Saint-Vincent-et-les-Grenadines n’ont jamais siégé au Conseil de sécurité.



Les cinq nouveaux membres remplacent la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, le Pérou et la Pologne dont le mandat s’est achevé le 31 décembre 2019.



Le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, comprend cinq membres permanents – la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie – et dix membres non permanents élus pour un mandat de deux ans par l’Assemblée générale des Nations Unies