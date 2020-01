– Transport durable : Avec le renforcement des mesures contre les émissions polluantes à travers le monde, les constructeurs automobiles doivent adapter les modèles qu’ils proposent et se tournent désormais vers l’hydrogène.

– Mercedes : La marque à l’étoile intronisera très prochainement la nouvelle génération de son vaisseau amiral Classe S, qui affiche des lignes beaucoup plus tendues que celles de la version sortante.

– BMW : Débutée en 2014, la production de la i8 a atteint un cap important, celui des 20 000 unités produites.

– BMW : La marque à l’hélice pourrait renoncer à son très puissant diesel 6 cylindres de 400 chevaux, qui équipe tous les gros modèles de la gamme : la Serie 5, la Serie 8 Gran Coupé mais aussi les SUV X5, X6 et X7.

– Auto-Hall : Poursuivant sa politique de développement de son réseau de distribution au Maroc, le concessionnaire (Ford, Nissan, Opel, Mitsubishi…) inaugure une toute nouvelle succursale à Taroudant, quelques jours après avoir ouvert la succursale de Beni-Mellal.

– Volkswagen : Le constructeur a commencé des négociations pour régler à l’amiable le grand procès qui l’oppose à ses clients depuis fin septembre en Allemagne, l’une des nombreuses ramifications judiciaires du scandale des moteurs diesel truqués.

– Mercedes : Les amateurs de sports mécaniques qui assisteront à la vente RM Sotheby’s organisée à Paris le 5 février prochain, auront l’opportunité de s’offrir une réplique officielle de la 300 SEL 6.8 « Red Pig » de 1969.

– Mercedes : La première AMG à moteur hybride rechargeable, l’AMG GT 73, qui dispose d’un V8 4.0 biturbo permettant d’atteindre les 800 ch, est en chemin.

– BMW : La marque annonce avoir livré plus de 500 000 véhicules électrifiés dans le monde, le cap fatidique ayant été franchi par une (superbe) BMW 330e.

– BMW : Dès cette année 2020, le constructeur lancera un nouveau modèle 100 % électrique, son nouveau iX3, dont le marché de prédilection sera la Chine.

– Mercedes : La marque à l’étoile a renouvelé en début d’année sa CLA Shooting Brake, avec pour ambition de le moderniser, et de lui offrir les dernières évolutions de la gamme, initiées sur la Classe A.

– BMW : Déjà présenté, la Série 2 GranCoupé arrivera en concessions au printemps 2020 pour se frotter à la Mercedes CLA, puis la prochaine Audi A3 Sedan.

– Mercedes : Le constructeur vient de lancer la production du eSprinter, version 100% électrique de son utilitaire Sprinter.

– Audi : La grande berline routière A6 du constructeur aux anneaux arrive dans les concessions en version hybride rechargeable, avec deux niveaux de puissance (50 et 55 TFSI) sous le label « e quattro ».

– Mercedes : Les berlines n’ont pas dit leur dernier mot chez le constructeur allemand, avec trois nouveautés majeures nommées Classe C, E restylée et S qui s’échelonneront progressivement tout au long de l’année 2020.

– BMW : Après une année 2019 très chargée, 2020 marquera une petite accalmie dans le planning chargé du constructeur allemand, qui prévoit bien quelques nouveautés importantes.

– Mercedes : La police de Dubaï, qui est déjà équipée des véhicules les plus fous de la planète, vient d’acquérir la dernière AMG GT 63 S.

– Tesla : La marque a clairement franchi un nouveau cap grâce à la Model 3, son véhicule le plus abordable financièrement depuis les débuts de la marque électrique californienne, à tel point que le constructeur change clairement de dimensionnement et se rapproche petit à petit des rythmes de vente d’un constructeur premium « classique ».

– Mercedes : La marque allemande pourrait supprimer pas moins de 75% des modèles de sa gamme AMG en 2020 afin de se conformer aux normes environnementales.

– Mercedes : La CLA de première génération, lancée en 2013, s’est vendue à plus de 750 000 exemplaires, signe évident d’une popularité qui ne se dément pas, et c’est pourquoi le modèle de deuxième génération partage une filiation flagrante avec la toute première CLA côté design, ainsi qu’avec sa grande sœur, la CLS.

– Nissan : La GT-R50 by Italdesign célèbre le demi-siècle de la griffe sportive du constructeur japonais, et sera produite en édition limitée à cinquante exemplaires et homologuée en 2020.

– BMW : Nouveau modèle sportif à quatre portes, la Série 8 est dotée d’un concept de carrosserie spécifique, d’une gamme de motorisation puissante (M850i xDrive équipé d’un V8 essence délivrant une puissance de 530 ch et 840d xDrive doté d’un bloc six cylindres en ligne diesel développant une puissance de 320 ch) et d’un châssis réglé pour offrir des performances optimales.

– Nissan : Depuis sa sortie en 2010, le Leaf s’est imposée sur le segment des véhicules électriques, devenant le modèle le plus vendu dans le monde.

– Autopartage : Les constructeurs automobiles allemands BMW et Daimler vont abandonner leur offre commune en Amérique du Nord et réduiront la voilure en Europe, évoquant un démarrage difficile sur ce marché « compliqué ».

– BMW : Le groupe annonce ce jeudi qu’un demi-million de ses véhicules électrifiés sont actuellement sur les routes, un ‘score’ en phase avec ses objectifs.

– Mercedes : Quelques jours après avoir lancé la production du modèle, la marque allemande révèle de nouveaux détails quant aux caractéristiques et aux fonctionnalités de son utilitaire électrique, le Sprinter.

– Citroën : Sur le marché chinois, la marque française s’apprête à jouer à quitte ou double, avec un concept peu répandu de SUV berline, la C3L qui se veut un des seuls SUV tricorps au monde.