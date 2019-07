S’inscrivant dans le cadre des orientations stratégiques de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE), dont notamment la sécurité d’approvisionnement en électricité et en eau potable et l’intervention soutenue dans le domaine de l’assainissement liquide, Abderrahim El Hafidi, DG de l’Office, a présenté, lors du dernier Conseil d’administration, le plan d’équipement de l’ONEE pour la période 2019-2023, d’un portefeuille d’investissements de l’ordre de 51,6 milliards de dirhams (MMDH).

Ainsi, concernant l’activité électricité, le plan d’équipement 2019-2023 prévoit une enveloppe d’investissement de 26,1 MMDH. Pour la production d’électricité (8,6 MMDH), il est prévu la réalisation de plusieurs projets d’une capacité additionnelle de 4 262 MW dont 4 240 MW est à base d’EnR (y compris les IPP et les projets issus de la loi 13-09) faisant partie du Programme Marocain Intégré de l’Energie Solaire, du Programme Hydraulique et du Projet Marocain Intégré de l’Energie Eolienne.

Quant à l’activité eau, le plan d’équipement 2019-2023 prévoit une enveloppe d’investissement de 25,5 MMDH, dont 15,2 MMDH seront dédiés à la pérennisation et au renforcement de l’alimentation en eau potable urbaine permettant le renforcement de la production de 12,4 m3/s supplémentaire et la pose de 3 400 km de conduite.