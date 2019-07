Mbarka Bouaida, du parti du Rassemblement national des indépendants (RNI), a été élue, à Guelmim, présidente du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste dans le Royaume.

Bouaida a obtenu 33 voix sur un total de 39 sièges que compte le Conseil de la région, lors d’une séance marquée par deux absences et l’abstention de quatre membres appartenant au groupe du Parti de la justice et du développement (PJD). Dans une déclaration à cette occasion, Bouaida a souligné que la région de Guelmim-Oued Noun « a besoin de grands chantiers et d’un certain nombre de moyens de travail » à la hauteur des attentes du citoyen.