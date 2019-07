Le 1er Forum africain des ports, tenu les 4 et 5 juillet à Tanger avec la participation de dizaines d’experts et d’institutionnels nationaux et internationaux, a été couronné par la création d’une Task Force au service de la compétitivité portuaire du continent africain.

Un communiqué du complexe portuaire indique qu’à l’initiative de Tanger Med “une task force dotée d’une plateforme digitale a été créée (qui) permettra le partage des expériences entre les autorités portuaires mais aussi de mettre en place une coordination stratégique autour de problématiques d’intérêt commun tels que l’intégration logistique entre les ports et les corridors terrestres, la mise à niveau des autorités portuaires, l’émergence de ports de nouvelle génération en Afrique…”.

Le communiqué ajoute que dans la lignée du lancement des opérations portuaires de Tanger Med 2, Tanger Med a réuni les autorités portuaires africaines de plus de 30 pays, soulignant que les participants ont tenu à saluer la “vision Royale éclairée source d’inspiration pour le continent, et qui a permis au Maroc de disposer du plus grand complexe portuaire en Afrique et dans le bassin méditerranéen”.

Cette position de leader en Afrique à la fois en termes de trafics, de modèle de développement et d’intégration industrialo-portuaire, poursuit la même source, “suscite l’intérêt prononcé de nombreuses autorités portuaires”.

Disposant d’une capacité totale de 9 millions de conteneurs et connecté à 186 ports mondiaux dans 77 Pays, Tanger Med est “dorénavant le Hub de référence en méditerranée au service de la compétitivité des corridors logistiques Africains”, souligne-t-on.