Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri, a mis en avant à Montréal les opportunités d’investissement dans le domaine de l’immobilier au Maroc, un secteur qui « affiche aujourd’hui une dynamique positive ».

L’évolution de la demande en logements avec une prévision de 2 millions en 2025 contre 1.8 million en 2018, la disponibilité de supports fonciers adaptés, le recentrage du rôle de l’Etat en tant qu’accompagnateur de l’investissement et la modernisation des procédures d’instruction entre autres, sont des facteurs permettant de projeter une vision encourageante pour l’investissement immobilier, a affirmé Fassi Fehri lors d’une conférence sur « les opportunités d’investissement au Maroc » organisée samedi au centre culturel Dar Al-Maghrib, en marge du Salon « Al-Omrane Expo, Marocains du Monde ».

L’immobilier figure parmi les secteurs les plus dynamiques du Royaume, d’autant que ses indicateurs témoignent d’une performance économique prometteuse pour l’avenir de cette composante économique, a-t-il relevé, notant qu’il contribue avec plus de 6,3% à l’économie nationale et assure l’emploi de plus d’un million de personnes annuellement.

Ont pris part à cet évènement des représentants de l’Ambassade du Maroc au Canada, la Secrétaire générale du département de l’Habitat et de la politique de la ville, et des responsables du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et de la migration, des responsables de la Caisse centrale de Garantie, des représentants des banques marocaines ainsi que des membres de la communauté marocaine.



Fassi Fihri accompagné des autres membres de sa délégation ont, par la suite, visité le Salon Al Omrane Expo-MDM (5 au 7 juillet) à Montréal qui présente des opportunités d’investissement et d’habitat pour les Marocains résidant au Canada.