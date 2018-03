Infomediaire Maroc – L’Assemblée Générale Constitutive de l’Association Marocaine des Consolideurs Financiers (AMCF) s’est tenue récemment à Casablanca. L’objet de cette association professionnelle est de créer une plateforme d’échange et de partage des expériences, des bonnes pratiques et des nouveautés normatives, réglementaires et technologiques touchant de près au métier du consolideur.

A noter que l’Assemblée Générale Constitutive a procédé à l’élection du 1er conseil d’administration de l’association formé de 9 membres. Anass Radi (Groupe Maroc Telecom), Président, Nazik El Issami (Groupe SNI), Vice-présidente, Khalid Raji (Groupe CIMAT/CIMAF), Secrétaire général, Driss El Moussaoui (Groupe Société Générale Maroc), Secrétaire général adjoint, Belkacem Guennouni (Groupe Attijariwafa bank), Trésorier, Omar Abanouas (Groupe BMCE Bank of Africa), Trésorier adjoint, Mohamed Bennani Lahkim (Groupe OCP), Said Benchdad (Cabinet Benjelloun Touimi Consulting) et Abdellah Tedid (Groupe Holmarcom), Assesseurs. Le conseil d’administration est élu pour un mandat de 3 ans.

Rédaction Infomediaire.