La Cour des comptes recommande de poursuivre les efforts pour le déploiement des mesures prévues dans le contrat-programme 2020-2022 pour la relance du secteur touristique, notamment celles relatives à la garantie des prêts, afin d’éviter la perte d’une partie importante du tissu productif du secteur.

Dans son rapport au titre de l’année 2021, la Cour des comptes note, dans le cadre de l’évaluation du plan de soutien au secteur du tourisme face aux effets de la pandémie du Covid-19, les efforts déployés à travers la mise en œuvre des mesures prévues dans le contrat-programme, qui vise à préserver les postes d’emplois tout en assurant la maîtrise et l’intégration progressive du secteur informel, ainsi que le déploiement de mesures à caractère social, notamment le report du paiement des prêts bancaires au profit des entreprises touchées.

L’instance a, cependant, relevé la non-réalisation d’un ensemble d’objectifs définis dans ledit contrat-programme, n’ayant pas permis d’apporter un nouveau dynamisme en vue d’accompagner la relance et la transformation du secteur, expliquant qu’il s’agit de la non-mise en place de mécanismes d’investissement dédiés au secteur, la non-généralisation du cadre normatif pour la plupart des métiers du secteur, ainsi que le développement limité du chantier de la digitalisation des activités du secteur.

La Cour recommande ainsi de poursuivre les efforts pour le déploiement des mesures du contrat-programme, préconisant également la mise en place d’une stratégie de transformation digitale du secteur du tourisme, qui intègre toutes ses composantes tout en assurant la coordination avec les différents acteurs concernés, notamment la Confédération nationale du tourisme.

Par ailleurs, le rapport rappelle que le tourisme a été fortement impacté par la crise sanitaire du fait de la fermeture des frontières et des restrictions de déplacements imposées par les pouvoirs publics pour atténuer les effets de la propagation du virus.

Ainsi, le nombre d’arrivées aux postes frontières a diminué d’une façon notable, en baissant de 12.932.260 arrivées en 2019 à 2.777.802 en 2020 et 3.721.702 en 2021, soit une baisse de 78% entre 2019 et 2020 et de 71% entre 2019 et 2021.

Selon le rapport, le nombre d’arrivées dans les établissements d’hébergement touristique a également diminué, régressant de 9.155.925 en 2019 à 2.522.994 en 2020 et 3.640.394 en 2021.