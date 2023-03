La Cour des comptes a recommandé la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation du processus d’agrégation agricole à toutes ses étapes.

Dans un rapport au titre de 2021, la Cour préconise dans ce sens de prendre les mesures nécessaires en vue de surmonter les contraintes liées à la transformation et à la commercialisation, ainsi que d’assurer la mise en place de conditions permettant le renforcement de la confiance entre les agrégés et les agrégateurs, dans le cadre de contrats d’agrégation.

Elle constate à cet effet que le bilan global des réalisations est resté en deçà des objectifs fixés dans le cadre des plans agricoles régionaux actualisés en 2015, puisque seuls 63 projets ont été exécutés sur les 286 programmés.

»Cette situation est principalement due au manque d’un climat de confiance entre les agrégés et les agrégateurs, et des difficultés au niveau de la mobilisation et de l’encadrement des organisations professionnelles, ainsi qu’au niveau du développement et de l’organisation des unités et des filières de commercialisation, de transformation et de valorisation, notamment en ce qui concerne les intermédiaires, marchés de gros et prospection de nouveaux marchés potentiels’’, explique-t-on.