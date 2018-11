Infomédiaire Maroc – En collaboration avec la Fondation Internationale de Basketball de la FIBA (Fédération Internationale de Basketball) la Fédération Royale Marocaine de Basketball (FRMBB) organise la Convention Africaine du Minibasket le 17 et 18 Novembre 2018 à Ifrane.

La Fondation de la FIBA, la Fondation Internationale de Basketball (IBF) a été fondée en 2008 et a pour rôle de s’occuper du volet social et éducatif de la FIBA, ainsi que de l’héritage culturel de la FIBA à travers la promotion et la préservation des valeurs du basketball dans la société.

Avec le slogan « Let The Kids Play ! » (laisser les enfants jouer), l’IBF a lancé en 2018 une campagne concernant le Minibasket en organisant une Convention internationale sur chaque continent. La première Convention s’est déroulée au Portugal pour l’Europe en Juin dernier (avec la participation des responsables du Minibasket marocain). Elle a été suivi par une Convention en Australie (pour l’Océanie) et sera bientôt suivi par une au Mexique (pour l’Amérique) et une au Sri Lanka pour l’Asie.

Pour la Convention africaine, l’IBF et FIBA Afrique ont choisi le Maroc pour être hôte de l’évènement en Afrique, vu l’activité élevée qu’exerce ce dernier dans le Minibasket en Afrique. En effet la mise en place en 2015 par la FRMBB du Programme National du Minibasket a permis non seulement de structurer les écoles de basket à travers le royaume, mais aussi d’en réglementer la pratique au profit de milliers de jeunes âgés entre 6 et 12 ans.

Par ailleurs, les différents colloques internationaux et stages spécifiques au Minibasket, avec notamment le Symposium International du Minibasket organisé annuellement avec le club partenaire de la FRMBB, AMI Basketball, ont donné un véritable rayonnement international au Maroc qui se positionne aujourd’hui comme référence du Minibasket en Afrique.

Le but des congrès du Minibasket de l’IBF est de redynamiser le mouvement Minibasket de part le monde afin de toucher le maximum de jeunes âgés de 5 à 12 ans, ainsi que de sensibiliser les différentes fédérations nationales à l’importance du Minibasket en tant qu’investissement pour l’avenir du basketball. La Convention est aussi une plateforme où les experts de différents pays partagent et échangent leur expérience et savoir faire.

Ainsi, la ville de Ifrane, véritable niche de basketball dans la région du Nord-Est, suite au succès de l’expérience pilote menée conjointement avec la FRMBB et le club local AMI Basketball, va abriter le week-end du 17 et 18 Novembre un évènement continental avec la participation de plus de 500 enfants qui vont profiter des nombreux ateliers et activités de Minibasket offertes. Le congrès va connaitre aussi la participation d’une vingtaine de délégués représentants plusieurs pays africains, notamment le Togo, la Tunisie, le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, l’Algérie, le Madagascar, le Gabon, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, les Iles Seychelles, l’ile Maurice, la Cote d’Ivoire et le Rwanda, etc.). Des experts internationaux suisses, belges et marocains viendront partager leur expérience du Minibasket avec leurs homologues africains.

Rédaction Infomédiaire