Le renforcement de la coopération parlementaire est au centre d’une visite qu’effectue le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, en Autriche du 14 au 17 décembre, à l’invitation du président du Conseil national d’Autriche, Wolfgang Sobotka.

La visite de M. Talbi Alami est la première d’un président d’un organe législatif arabe et africain au Parlement autrichien et intervient pour commémorer le 240è anniversaire des relations maroco-autrichiennes, célébré le 28 février 2023, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

La visite, qui sera couronnée par une déclaration commune, s’articule autour de l’amitié parlementaire entre la Chambre des représentants marocaine et le Conseil national d’Autriche, des moyens de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, à travers l’échange d’expertises et d’expériences parlementaires et administratives, ainsi que le renforcement de la communication parlementaire effective et permanente, via la multiplication de rencontres et la coordination dans les différents foras parlementaires régionaux et internationaux.

La visite sera également l’occasion d’exposer à la partie autrichienne l’expérience marocaine dans le cadre de la Constitution de 2011, en particulier en ce qui concerne les institutions politiques et constitutionnelles, les relations entre les pouvoirs, la question de l’intégrité territoriale du Royaume et le soutien croissant dont elle jouit, ainsi que les acquis du Maroc et ses grands chantiers lancés sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI.

Le programme de la visite de M. Talbi Alami prévoit aussi des rencontres et des entretiens avec M. Sobotka, ainsi que le président et les membres du groupe parlementaire Autriche-Afrique du Nord. Le président de la Chambre des représentants prendra également connaissance des spécificités de l’expérience parlementaire autrichienne et assistera à une séance plénière du Conseil national, précise la même source.

En compagnie de l’ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzedine Farhane, M. Talbi Alami aura également des entretiens avec le ministre fédéral des affaires étrangères, Alexander Schallenberg, qui seront axés sur les relations parlementaires, économiques et culturelles entre les deux pays, ainsi que sur des questions d’intérêt commun.

Le Conseil national est la chambre basse du pouvoir législatif autrichien qui comprend également la chambre haute, à savoir le Conseil fédéral. Il comprend 183 membres élus au scrutin proportionnel pour un mandat de cinq ans.