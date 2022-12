S’appuyant sur le succès de sa précédente initiative en matière de développement des compétences, Microsoft vient de lancer le programme de parcours d’apprentissage Microsoft 365 « Skills for Jobs ».

Depuis que l’Initiative en matière de développement des compétences a été lancée en juin 2020, Microsoft a réussi à former plus de 80 millions de personnes leur permettant ainsi d’accéder à des compétences numériques fondamentales, indique Microsoft dans un communiqué.

Au Maroc, pas moins de 223.000 personnes ont pu bénéficier du programme de développement des compétences initié par Microsoft, tandis que 6.280 Marocains ont réussi à franchir la phase des filières de développement de carrière liée à ce programme, fait savoir la même source.

« Chez Microsoft, nous sommes toutefois persuadés que les compétences seules ne suffisent pas pour que les candidats puissent accéder à tous les emplois et carrières qu’ils souhaitent, particulièrement ceux qui optent pour une reconversion professionnelle devraient être en mesure de démontrer aux responsables du recrutement leurs compétences spécifiques », relève le communiqué.

Et de souligner que la transformation numérique s’est accélérée au sein de l’ensemble des secteurs de l’activité économique, générant ainsi un impact favorable sur la croissance de manière générale.

Le programme « Microsoft Skills for Jobs Learning Pathways » vise à garantir que les opportunités économiques soient inclusives, en permettant aux demandeurs d’emploi du monde entier de mieux maîtriser la technologie et leur compétence, et d’avoir accès à plus d’opportunités afin de réussir au sein d’une économie en pleine mutation.

Microsoft s’engage à développer les compétences numériques

Les parcours Microsoft Skills for Jobs permettent aux personnes qui sont exclues de l’économie numérique d’acquérir des compétences fondamentales, et d’obtenir les certifications nécessaires qui leur permettront d’accéder à certaines catégories d’emplois. A l’horizon 2025, Microsoft compte former et certifier près de 10 millions de personnes. Conjointement avec LinkedIn, elles mettront à la disposition des bénéficiaires pas moins de 350 formations et parcours d’apprentissage qui sont totalement gratuits, en plus de leur offrir l’opportunité d’obtenir pas moins de six certificats « Career Essentials » qui leur permettront de postuler aux emplois les plus demandés.

En outre, et afin de mieux permettre aux candidats de mettre en valeur et de mieux démontrer leurs compétences, les cours seront disponibles en huit langues, parmi lesquelles l’anglais, le français et l’arabe.

Microsoft aide les apprenants à se préparer à occuper des postes nécessitant des connaissances technologiques particulières à travers l’octroi de certificats à certains des postes les plus demandés au sein de l’économie numérique, parmi lesquels ceux d’administrateur, de gestionnaire de projet, d’analyste commercial, d’administrateur de systèmes, de développeur de logiciels et d’analyste de données.

L’entreprise a développé un contenu formatif parfaitement adapté et qui met en valeur la culture numérique, la productivité, les compétences générales et l’esprit d’entreprise. Pour les apprenants, six certificats de carrière sont disponibles.

Les formations sont conçues par de vrais experts dans le domaine et sont disponibles sur le site de LinkedIn (opportunity.linkedin.com). De plus, les cours développés par Microsoft sont également disponibles sur Microsoft Community Training (MCT) en format téléchargeable et compatibles avec les différents systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS).

Microsoft est associée à 200 organismes à but non lucratif à travers le monde, mais aussi à des gouvernements, à des organisations intergouvernementales, à des fondations et à des partenaires du secteur privé.