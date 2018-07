Infomédiaire Maroc – Le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Emmanuel Fabiano, a souligné, mardi à Rabat, la nécessité de renforcer les relations de coopération, non seulement entre le Maroc et le Malawi, mais également entre le Maroc et tous les pays de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC).

« Plus il y aura de coopération renforcée entre les pays de la région SADC et le Maroc, plus cela va faciliter le travail des 2 parties au sein de l’Union Africaine », a dit le chef de la diplomatie du Malawi dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

Le ministre malawien a également exprimé le souhait de son pays de bénéficier des compétences et de l’expérience accumulée par le Maroc dans plusieurs domaines, citant notamment la formation, les investissements directs étrangers et le commerce.

