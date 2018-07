Infomediaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au président des Etats-Unis d’Amérique, Donald Trump à l’occasion de la fête de l’Indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur au président Trump et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain ami.

Le Roi fait part également de sa fierté des liens d’amitié historiques et solides, d’estime mutuelle et de coopération fructueuse unissant les deux pays, réitérant Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président américain pour les enrichir davantage et les hisser à des niveaux supérieurs, de nature à donner au partenariat stratégique maroco-américain une dynamique forte et renouvelée.

Tout en saluant le dialogue stratégique instauré entre les 2 pays, le Roi réaffirme au président américain l’importance accordée par le Royaume du Maroc au renforcement de la concertation et de la coordination avec les Etats-Unis aux niveaux bilatéral et multilatéral, en ce qui concerne les questions régionales et internationales d’intérêt commun, au service des intérêts suprêmes des 2 peuples amis et en vue de contribuer à la consolidation des valeurs de la liberté, de la coexistence, de la sécurité et de la paix dans le monde.

Rédaction Infomediaire.