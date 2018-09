Infomédiaire Maroc – L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) et le Bureau des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), ont signé, mercredi à New York en marge de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, un mémorandum d’entente qui établit les bases d’une coopération plus approfondie entre ces deux institutions, pour la promotion de la coopération sud-sud notamment en faveur du continent africain.

L’accord a été signé par l’Ambassadeur Directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale, Mohamed Methqal, et le Directeur du Bureau des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud et Envoyé du Secrétaire général de l’ONU pour la coopération Sud-Sud, Jorge Chediek.

Ce mémorandum permettra de poser les jalons d’un partenariat entre l’AMCI et l’UNOSSC visant à développer des actions conjointes entre les deux institutions. Il permettra aussi à l’AMCI et ses partenaires techniques marocains d’être plus présents dans les différentes activités et initiatives organisées par le Bureau des Nations-Unies pour la coopération Sud-Sud.

Aussi, en vertu de ce mémorandum d’entente, l’UNOSSC s’engage notamment à soutenir l’AMCI pour « devenir un hub régional de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire en Afrique », a-t-il ajouté.

De son côté, M. Chediek a souligné : « Nous sommes très fiers de ce partenariat et nous avons hâte de nous engager institutionnellement à travailler étroitement avec le Maroc pour promouvoir une coopération Sud-Sud efficiente ».

IM