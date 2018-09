Infomédiaire Maroc – Des experts marocains dans les domaines du management, de l’hôtellerie et du tourisme assurent actuellement à Niamey la formation de professionnels nigériens, en prélude au 33ème Sommet de l’Union africaine (UA), prévu en juillet 2019 au Niger.

Cette session de formation a été lancée officiellement, mercredi, par l’Agence nationale nigérienne pour l’organisation du Sommet de l’Union Africaine, en présence du ministre nigérien du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Boto, du ministre-conseiller et directeur général de l’Agence UA, Mohamed Saïdil Moctar, de l’ambassadeur du Maroc à Niamey, Allal El Achab et du vice-président de l’Association nationale des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie, Siddo Oumarou.

Prévue pour une durée d’une dizaine de jours, cette session, dispensée par six experts marocains, ambitionne de former 120 professionnels du tourisme et de l’hôtellerie, dont 90 managers des hôtels et 30 gestionnaires des hôtels issus tous de la Communauté urbaine de Niamey afin d’améliorer la qualité de leurs prestations, lors du Sommet de l’UA, apprend-on jeudi de source officielle nigérienne. A l’issue de cette formation, les fonctionnaires du ministère nigérien du Tourisme et de l’Artisanat seront également mieux outillés pour classifier les hôtels et restaurants Niamey.

A noter que quelque 5 000 hôtes, parmi lesquels une cinquantaine de chefs d’état et de gouvernement africains, sont attendus à Niamey lors du Sommet de l’UA.

Pour rappel, cette formation intervient après celle des agents de protocoles, organisée par l’Agence UA Niger 2019. Fin août dernier, quelque 350 agents de protocole nigériens ont subi une formation par leurs concitoyens instruits auparavant au Maroc en vue d’assurer convenablement les services protocolaires, dans le cadre des préparatifs du Sommet de l’UA.

IM