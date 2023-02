L’Association canarienne des amis du Maroc a vu le jour, hier jeudi, dans le but de rapprocher les sociétés civiles et les partenaires économiques du Maroc et de l’archipel canarien, à travers l’échange et une meilleure connaissance mutuelle.

Présentée officiellement à Las Palmas en présence de plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires, l’association vise à créer un climat favorable de convergence, de collaboration et de compréhension entre les différents secteurs de part et d’autre de l’Atlantique et favoriser un rapprochement entre les deux territoires.

La convergence régionale entre les îles Canaries et le Maroc constitue la priorité de la nouvelle plateforme de dialogue entre les deux parties, a souligné, à cette occasion, Jerónimo Saavedra, président d’honneur de l’Association et ancien président des Iles Canaries.

Dans ce sens, Saavedra a relevé l’importance et la nécessité de mettre en place des mécanismes de convergence entre le Maroc et les Iles Canaries pour tirer profit du potentiel commun au bénéfice des deux territoires, plaidant pour des relations plus profondes et plus solides avec le Maroc.

La présidente exécutive de cette association, Juana González, a, de son côté, indiqué que l’instance est composée de professionnels et d’hommes d’affaires qui se sont réunis pour mener une réflexion sur le développement de ce partenariat et de promouvoir, notamment, la présence des entreprises canariennes dans des activités telles que les infrastructures et les activités industrielles au Maroc.

González a estimé qu’il est nécessaire de ‘’réduire la divergence régionale en aidant les entreprises canariennes ayant des intérêts au Maroc à améliorer leur spécialisation productive dans le Royaume’’.

A cet égard, la présidente de l’Association canarienne des amis du Maroc a mis en avant les opportunités offertes par la consolidation du partenariat entre les Iles Canaries et le Maroc, notamment en matière d’innovation et de résolution des problèmes d’agglomération urbaine, afin de renforcer les avantages de marchés ouverts et compétitifs tout en répondant aux nouveaux défis, tels que la numérisation ou l’environnement.