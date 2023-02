L’incubateur « BUSINESS TEC HUB » est une initiative issue d’un partenariat conclu entre l’ENSAM et l’ENCG de l’Université Hassan II de Casablanca. Il a pour vocation d’assurer un accompagnement Technico-Managérial pour les étudiant(e)s, les jeunes diplômé(e)s, les doctorant(e)s ainsi que les porteurs de projets innovants dans la concrétisation de leurs idées entrepreneuriales.

Étant ancré dans l’écosystème de la start-up marocaine, Le BUSINESS TEC HUB formera et accompagnera les porteurs de projets dans la création et le développement de leurs idées ainsi que dans le management et le marketing de leurs solutions, pour transformer leurs projets en innovations réussies sur le marché et les rendre attractives à l’échelle nationale et internationale.

Le BUSINESS TEC HUB dispose d’un cadre de travail propice à la réflexion et à la création de valeur ajoutée. Ses locaux respectifs au sein de l’ENSAM-C et l’ENCG-C accueilleront les porteurs de projets dans les différentes disciplines associées à la Technologie, les IT, l’IA, RA, le Green, l’innovation sociale et digitale. Il dispose également de plusieurs ateliers et laboratoires techniques de conception pour la réalisation de prototypes ainsi que des salles informatiques de dernière génération.

Les projets à supporter doivent répondre aux enjeux socio-économiques, à la préservation de l’environnement et œuvrer pour le développement de solutions intelligentes, efficaces et rapides dans des domaines d’actualité en liaison avec les orientations du Nouveau Modèle de Développement Marocain.

Le BUSINESS TEC HUB se veut une alliance entre un établissement d’ingénierie et un établissement du commerce et de management. Les premières actions à entreprendre se résument en :

La sélection des projets de forte valeur ajoutée dans l’écosystème entrepreneurial via deux Appels à Projets Métiers annuellement.

Le lancement de la 4 e édition de STRATECH AFRICA « L’innovation technologique en Afrique du 21 e Siècle » conjointement entre l’ENSAM et l’ENCG

La programmation des jeudis Entrepreneurials technologiques « Initiation et Pré Incubation au Maroc et en Afrique : Succes Stories ».

La désignation du comité permanent de pilotage et de suivi de l’incubateur BUSINESS TEC HUB.

La mise en place du rétro planning annuel consacré à l’accompagnement de l’entrepreneuriat technologique en matière de Business Coaching, Mind Maping, Design Thinking, Coding, Prototyping, etc.

Le BUSINESS TEC HUB vise la promotion du Tec Entrepreneurship via un accompagnement de pointe, fruit du premier partenariat exclusif au sein de l’université marocaine dans le but de renforcer le capital actif du pays et le label d’excellence continental : « Le Made in Morocco ».