Le partenariat avec les coopératives forestières a permis de créer plus d’un million de journées de travail par an, a affirmé le Haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim Lhafi. Intervenant lors d’une rencontre organisée à l’occasion de la Journée internationale des coopératives sous le thème « Développement inclusif et travail décent », Lhafi précisé que, »depuis 2005, le secteur des coopératives forestières a évolué dans la plupart des régions forestières du Maroc pour atteindre actuellement un total de 203 coopératives pour 13 300 adhérents ». »Le secteur de valorisation des produits forestiers constitue la principale source de revenus directs, générant environ 2 000 dirham par mois en moyenne, pour plus de 20 000 foyers dans les zones rurales défavorisée où les opportunités de travail sont les plus faibles », a-t-il relevé.