Le Secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi a indiqué que le modèle traditionnel de l’école marocaine demeure inchangé et statique et n’a pas accompagné les transformations sociétales. S’exprimant à l’occasion de la rencontre nationale des lauréats du master en éducation et études islamiques, organisée du 15 au 17 juillet à Rabat sous le thème « La pensée éducative marocaine contemporaine », Samadi a mis en avant les changements profonds que connait le système des valeurs chez les générations, notant à cet effet, le rôle de l’école dans la construction de ce système dans les pays émergents. Les transformations sociétales et économiques ont eu un impact sur l’enseignement, axé de plus en plus sur la profession, a-t-il expliqué, relevant que la stabilité de la structure de l’enseignement traditionnelle et son inadéquation avec ces transformations ont engendré, notamment, le manque d’attractivité des établissements traditionnels et des programmes et supports didactiques et la fraude dans les examens.