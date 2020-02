Un vol spécial de la Royal Air Maroc transportant des Marocains de la ville chinoise de Wuhan, mise en quarantaine par les autorités locales après la propagation du coronavirus, a atterri, dimanche à la mi-journée, à l’aéroport de Benslimane, avec à bord 167 passagers, dont 52 femmes.

Cette opération de rapatriement est menée conformément aux instructions du Roi Mohammed VI, en parfaite coordination entre tous les départements concernés.

Une équipe médicale, constituée de médecins et d’infirmiers civils et militaires a accompagné les ressortissants depuis Wuhan jusqu’aux sites d’accueil à l’hôpital Sidi Saïd de Meknès et à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat, où ils seront mis en observation, sous surveillance médicale étroite durant 20 jours, sous la supervision d’équipes dédiées et formées à cette fin.

En vue de préserver leur sécurité sanitaire et celle de leurs familles, tout en leur assurant le maximum de confort durant la période d’observation, ces sites ont été minutieusement aménagés et équipés par tous les dispositifs médicaux nécessaires.