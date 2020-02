Un nouveau terminal entièrement dédié à l’aviation d’affaires et privée a été inauguré, samedi à l’Aéroport international Marrakech-Ménara, à l’initiative de l’Office National des Aéroports (ONDA).

La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle infrastructure a été rehaussée par la présence notamment, de la ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, du wali de la région Marrakech-Safi, Karim Kassi-Lahlou, du directeur général de l’ONDA, Zouhaïr Mohamed El Oufir, du directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, des opérateurs touristiques, ainsi que d’autres personnalités.

Réalisé sur une superficie de 3 000 m2, ce nouveau terminal d’aviation d’affaires de l’aéroport Marrakech-Menara, se distingue par son cachet architectural authentique et offre des conditions optimales d’accueil des passagers VIP.

Ce nouveau terminal est organisé en trois espaces, dont le premier a été édifié par Jetex sur une superficie de 2 500 m2, pour un investissement de 35 millions de DH.

Ayant généré pas moins de 40 nouveaux emplois directs et indirects, ce Pavillon constitue le deuxième plus grand “Fixed Base Operator” (FBO) de Jetex à travers le monde, après celui de Dubaï.

Quant au second espace, il a été construit par Swissport Executive Aviation Maroc et s’étend sur une superficie de 525 m2 environ. Considéré comme le plus grand FBO du réseau Swissport à travers le monde, ce pavillon a mobilisé des investissements de 7,5 MDH et a créé 14 emplois directs et 10 emplois indirects.

Outre la viabilisation des terrains et l’aménagement des parkings avions, des parkings véhicules ainsi que les bretelles d’accès, une zone centrale a été réalisée par l’ONDA dédiée aux formalités d’immigration, et aux opérations de contrôle de sécurité et de sûreté des passagers, des équipages et des bagages.

Les deux opérateurs internationaux de renom “Jetex Executive Aviation Morocco” et “Swissport Executive Aviation Maroc”, ont été sélectionnés dans le cadre d’un appel d’offres international lancé par l’ONDA.

L’introduction de ces deux opérateurs a permis à l’ONDA de mettre en place un cadre performant pour le développement de l’aviation d’affaires, basé sur des engagements d’objectifs qualité, conformes aux meilleurs standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité de service.

Avec cette nouvelle inauguration, l’aéroport Marrakech- Ménara est, désormais, la deuxième plateforme aéroportuaire au Maroc disposant d’un terminal dédié en totalité à l’aviation d’Affaires et privée après l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Fettah Alaoui s’est félicitée de l’inauguration de ce nouveau terminal d’affaires. “C’est un jour très important pour l’aviation d’affaires qui est un soutien à beaucoup de secteurs économiques et notamment, celui du tourisme”, a-t-elle dit.

Et la ministre de poursuivre que l’ouverture de ce nouveau terminal va dans la continuité de l’amélioration des infrastructures mises au service de l’économie de façon générale, et du tourisme en particulier, notant que l’activité du transport aérien connait une excellente croissance, notamment celle de l’aviation d’affaires.

Elle a tenu, en outre, à indiquer que cette infrastructure a été réalisée conformément aux standards mondiaux les plus élevés en la matière.

Le directeur général de l’ONDA, Zouhaïr Mohamed El Oufir s’est arrêté, lui, sur le taux de croissance de l’aviation d’affaires qui est de 10% à l’échelle nationale, avec un taux de croissance encore important pour la seule ville de Marrakech, se félicitant de l’inauguration de cette nouvelle infrastructure qu’il n’a pas hésité de qualifier de “grande réalisation”.

“Avec ce genre de nouveaux terminaux nous souhaitons insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur névralgique à même d’encourager l’arrivée d’investisseurs ainsi que la promotion soutenue de la destination Maroc en général, et Marrakech en particulier”, a-t-il expliqué.

L’aviation d’affaires, rappelle l’ONDA, se distingue de l’aviation commerciale (vols réguliers nationaux et internationaux) proposés par les compagnies aériennes et de l’aviation légère (vols sportifs et de loisirs en avions planeurs).

Les principaux usages de ce segment d’aviation se déclinent à travers le transport des hommes d’affaires, les évacuations sanitaires, le transport de personnalités par leur propres avions ou par le biais de compagnies d’aviation privée.

Conscient de son important potentiel de développement, l’ONDA a lancé fin 2015 un appel d’offres international pour la concession des services au sol, dédiés à l’aviation d’affaires selon le concept Fixed Base Operator “FBO”.

Suite à cet appel d’offres, deux concessions d’exploitation ont été accordées respectivement, à Jetex au niveau des aéroports de Casablanca, Marrakech, Rabat, Agadir et Dakhla et à Swissport Exécutive aux aéroports de Casablanca, Marrakech, Rabat et Tanger.

Ainsi, deux conventions d’exploitation ont été signées avec les sociétés marocaines créées par Jetex Flight Support et Swissport sous la dénomination sociale Jetex Executive Aviation Morocco et Swissport Executive Aviation Maroc.