Deux-cent-vingt (220) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 247 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. Ce nouveau bilan porte à 17.962 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 15.636 le nombre des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 87,1%.

Le taux de contamination cumulé au Maroc est de l’ordre de 49,5 pour 100.000 habitants. Quant à la répartition géographique des nouveaux cas, Mrabet a indiqué que 66 cas ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat (61 à Casablanca, 3 à Mediouna et 2 à Nouaceur), 50 cas dans la région de Fès-Meknès (31 à Fès, 12 à Meknès, 3 à Moulay Yaakoub et 1 à Taounate, El Hajeb, Sefrou et Ifrane), et 44 cas dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (27 à Tanger, 9 à Tétouan, 8 à Larache).

En outre, 39 cas ont été recensés dans la région de Marrakech-Safi (19 à Marrakech, 7 à Rehamna, 6 à El Haouz, 4 à Kelâa Sraghna et 3 à Safi), 7 cas dans l’Oriental (4 à Oujda, 2 à Nador, 1 à Berkane), 5 cas dans la région de Rabat-Salé-Kénitra (enregistrés à Temara), 4 cas dans la région de Drâa-Tafilalet (3 à Tinghir et 1 à Ouarzazate), 3 cas dans la région de Dakhla-Oued Eddahab (à Dakhla), et 2 cas dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra (recensés à Laâyoune).